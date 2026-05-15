立憲民主党東京都連の会長選で敗れ、記者団の取材に応じる蓮舫氏＝15日夜、東京都内立憲民主党東京都連は15日、都内で定期大会を開き、武蔵野市議の川名雄児氏（66）を会長に選出した。国会議員や地方議員らによる投票で、参院議員の蓮舫氏（58）を破った。中道改革連合への合流やその後の都連の対応に対する地方議員、党員の不満が影響したとみられる。都連によると、会長を務めていた衆院議員の長妻昭氏（65）が中道への合流