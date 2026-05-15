幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が１５日、自身のＸを更新。同日発表されたサッカーＷ杯北中米大会に挑む日本代表のメンバー２６人に持論をつづった。箕輪氏は「守田もチマもいないんか」とポツリ。スポルティング所属のＤＦ守田英正、パリ五輪代表のＭＦ藤田譲瑠チマ（ＦＣザンクトパウリ）が代表入りを逃したことに触れた。守田は２０２２年に幻冬舎から「『ずる賢さ』という技術日本人に足りないメンタリティ」を出版。箕輪氏