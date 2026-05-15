【北京＝向井ゆう子、坂本幸信】中国を訪問した米国のトランプ大統領は１５日、北京で習近平（シージンピン）国家主席と２日目の会談を行い、帰国の途についた。大統領専用機内で記者団に、台湾への武器売却などについて習氏と「議論した」と明らかにした。習氏は台湾有事における米軍介入の可能性を尋ねたという。１５日の会談冒頭、習氏はトランプ氏の訪中を「歴史的だ」と評価し、「安定した経済貿易関係を維持し、互いの懸