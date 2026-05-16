左腕チャーリー・バーンズが昇格ドジャースは15日（日本時間16日）、ブレイク・スネル投手を左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため15日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。12日（同13日）に遡って適用される。チャーリー・バーンズ投手が昇格した。スネルはこの日の敵地・エンゼルス戦で今季2度目の先発マウンドに上がる予定だったが、登板を回避。代わって中継ぎのウィル・クライン投手が先発する。スネルが左肘の関