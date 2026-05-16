新潟１１Ｒ・新潟大賞典・Ｇ３・馬トク激走馬＝ホールネス一昨年のエリザベス女王杯３着馬。前走の日経賞は１年２か月ぶりの一戦で９着。道中はいいリズムで運んでいたが、馬群の中でごちゃついて消耗、失速した。大型馬の叩き２戦目での一変を予感させるレースぶりではあった。４月２４日に外厩から帰厩し、中間は西塚騎手が騎乗してＷコース長めから。直前は外から余力たっぷりに先着した。脚部不安で休養が長くなったが、こ