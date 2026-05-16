ガザ北部ガザ市で16日、イスラエルの空爆により殺害されたパレスチナ人の葬儀に参列する人々（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は16日、パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスの軍事部門トップを殺害したと発表した。ネタニヤフ首相は15日、この人物を標的に空爆を実施したと表明していた。米主導のガザ和平計画がハマスの武装解除を巡り停滞する中、ハマスに軍事的圧力を強める狙いがある。殺害されたのは