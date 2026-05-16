高齢化が急速に進む中国で、超高齢社会に突入した日本の現状や対応について紹介するイベントが行われました。日中関係が冷え込むなかでも、およそ540人の応募があり関心の高さが浮き彫りになりました。北京の日本大使館では16日、「人生100年時代の生き方」をテーマにした講演会が開かれました。高齢社会や生涯学習について研究している専門家が、日本の高齢者を孤立させないための地域レベルでの取り組みなどについて紹介しました