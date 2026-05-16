通称「ゾンビたばこ」などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用した罪で起訴された元広島・羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁で開かれ同被告は起訴内容を認めた。法廷では?爆弾発言?が飛び出した。万が一、球界に新たな使用者が発覚した場合、厳罰が下されることになりそうだ。即日結審し、地裁は拘禁刑１年、執行猶予３年（求刑拘禁刑１年）の判決を言い渡した。その法廷で羽月被告は「周囲に吸っているカ