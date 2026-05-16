近年、夏の猛暑が厳しさを増しており、エアコンは生活必需品であると同時に命を守る設備となっています。一方、高齢者世帯では、まだ使えるからと古いエアコンを使い続けているケースも少なくありません。 しかし、2027年度からエアコンの省エネ基準が大きく見直されることで、エアコン市場にも変化が生じる可能性があります。今のうちに交換を検討すべき理由を整理します。 エアコンの2027年問題とは？ 省