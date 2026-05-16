球審のアクシデントで4分遅れで試合開始【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間16日・アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手が先発出場した敵地のエンゼルス戦で珍事が発生した。試合開始直前に球審にアクシデントが起き、4分遅れの試合開始となった。エンゼルス先発のコハノウィッツが投球練習を終え、大谷が初回先頭で打席に入る直前だった。球審のベルト付近に異変が起きた。これには大谷も苦笑い。ロバーツ監督は指さ