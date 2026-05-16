サイバー攻撃でイランの対空ミサイル発射阻止国内のインターネットを遮断状態に!?システムやソフトウエアの弱点を見つける能力を劇的に高めた高性能AI（人工知能）「ミトス」の登場は、金融機関や病院、通信などのインフラへの大きな脅威となっているが、サイバー攻撃は、軍事作戦でも新たな“武力”となり、重要な役割を担い始めている。具体的な例としては、2025年6月にアメリカがイランの核施設攻撃の際にサイバー戦を仕掛