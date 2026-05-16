インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」のIIJmioサプライサービスにおいて、AUKEY製「スケルトン充電器 with Type-Cケーブル(2m)」の販売を開始した。価格は3980円。 「スケルトン充電器 with Type-Cケーブル(2m)」は、最大20Wの出力に対応するAUKEY製のUSB充電器。販路限定のスケルトンデザインを採用し、付属する2mのType-Cケーブルとあわせて、購入後す