俳優の小芝風花さんと小関裕太さんが約5年間にわたり同棲していると、文春オンラインが4月1日配信の記事で報じました。文春オンラインによると、すでに「結婚間近」とのことで、SNSでは祝福の声が広がっています。一方で、約5年間も生活をともにしていたことに、驚きの声も上がっています。では、このような長期間の同棲は、法的に「事実婚」といえるのでしょうか。それとも単なる同居にすぎないのでしょうか。●事実婚と「同棲」