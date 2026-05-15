Image: 小暮ひさのり 「お前を消す方法」あります。久しぶりにLINEを見たら、なんだか見慣れぬ機能が追加されていました。「返信を提案」「話題を提案」…？ なんだこれ？ Image: 小暮ひさのり と、使ってみたらAIを使った返信アシスト機能みたいですね。…イルカ？（居るか？）この機能。と、基本仲良しとは