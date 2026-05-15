「ロッテ５−３日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）意地の詰まった打球が“おまけ付き”の右翼ポールを直撃した。日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が土壇場で反撃の８号ソロ。今季初の５連勝はならず敗れたものの、２点差に追い上げるアーチで見せ場は作った。４点を追う九回だ。先頭浅間の右越えソロでロッテ先発の西野を降板に追い込んだ直後、横山の代わりばなを捉える２者連続弾。「なんとかチームに勢い