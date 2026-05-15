法人税や消費税など合わせて約1億5700万円もの脱税した罪に問われていた実業家でインフルエンサーの“宮崎麗果”こと黒木麗香被告（38）。14日、検察側は懲役2年6か月を求刑した。この報道を受けて、宮崎の元夫で実業家の田中雄士氏（48）が反応し、自身のXアカウントに以下のコメントを投稿した。《求刑がこれならなんとか執行猶予つくだろな。検察もこども達のこと考慮しての求刑かな 数年ぶりの来月の子ども達との面会は流石に