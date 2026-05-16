「エンゼルス−ドジャース」（１５日、アナハイム）ドジャースは、ブレーク・スネル投手が左肘関節内遊離体の影響で負傷者リスト入りすると発表した。ロバーツ監督は試合前に取材に応じ、負傷が見つかった時期について「昨日のキャッチボールの間に分かった。肘あたりに違和感が出て投げることができなくなった」と説明。スネルの手術については言及を避けたが、「次に何をすべきが現在、話し合っているところだ」と話した。