ダウンタウン浜田雅功（63）が15日放送の、TBS系音楽バラエティー番組「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」（金曜午後7時）にMCとして出演。番組初登場の歌手華原朋美（51）から初めて出会った時のことを問われて、男性アーティストの名前をつぶやいてしまった。浜田は、「初登場は華原朋美さんでーす」と紹介し「朋ちゃん、久しぶりやぁ〜」とあいさつ。華原からいきなり「浜田さん覚えてます？」と尋ねられたが、浜田は間髪入れず「覚