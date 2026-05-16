孤独感の解消という点で、SNS上の交流は対面での友人関係の代替にはならないという/mapo/iStockphoto/Getty Images via CNN Newsource（CNN）SNSの利用は友情を深めるどころか、むしろ孤独感を増す可能性があることが、米公衆衛生局の公式学術誌「パブリックヘルス・リポーツ」に6日に掲載された研究で明らかになった。30〜70歳の米国人1500人以上を対象にした調査によると、SNSでつながっている人のうち、実際に会ったことのない