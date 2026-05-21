日本サッカー協会は5月21日、6月に南アフリカ女子代表と2連戦を戦うなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の招集メンバー23人を発表した。

【画像】長谷川唯＆谷川萌々子がスペシャル対談で大爆笑

今年3月のAFC女子アジアカップ優勝後に、ニルス・ニールセン監督が契約満了に伴い退任。4月のアメリカ遠征で監督代行を務めた狩野倫久氏が正式指揮官に就任し、今活動からは新コーチの内田篤人氏（元日本代表DF）、近賀ゆかり氏（元なでしこジャパンDF）、佐野智之氏（前ガンバ大阪アカデミーリードGKコーチ）なども合流し、新体制の船出となる。

6月6月にYANMAR HANASAKA STADIUM（国際親善試合）、6月9日にJ-GREEN堺（トレーニングマッチ）で開催される2連戦には、キャプテンの長谷川唯をはじめ、若きDFリーダーの古賀塔子、司令塔の長野風花、逸材の谷川萌々子など主力が名を連ね、DF竹重杏歌理とMF伊東珠梨がA代表初招集となった。アメリカ遠征からの変更は5人。海外組が21人、国内組が2人という構成になった。

【なでしこジャパンの招集メンバー（※＝初招集）】

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

▼DF

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

5 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

21 竹重杏歌理（フェイエノールト／オランダ）※

22 遠藤優（ウェストハム／イングランド）

▼MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

16 伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）※

17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

20 籾木結花（エヴァートン／イングランド）

▼FW

9 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

（ABEMA／なでしこジャパン）

