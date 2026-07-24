アジアカップ
『アジアカップ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月4日
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柱谷哲二氏がラモス氏に代表辞退を迫り、チームの崩壊を防いだ
93年ドーハ組がラモス氏とオフト監督の対立で空中分解の危機にあったという
スポニチアネックス
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八村塁が日本代表復帰を宣言、LA五輪へ向け新たな一歩を踏み出す
パリ五輪後に協会を批判した八村だが、協会の変化を評価し復帰を決意したという
Sportiva
2026年8月2日
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本田圭佑が韓国代表の監督公募に反応、現地メディアも就任の可能性を報道
ライセンス未保有のため応募は難しいと韓国メディアが報じているが
東スポWEB
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森保監督への批判を避けたメディアと日本サッカー界の4年間
カタールW杯の功績でアンタッチャブル化し、弱点の指摘がなされなかったという
集英社オンライン
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韓国メディアが日本U-21メンバー発表を歓迎、主力2人の不在に安堵
韓国メディアは佐藤龍之介と山本天翔の不参加を「天の助け」と歓迎した
サッカーダイジェストWeb
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月25日
2026年7月24日
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FIFAが北中米W杯の日本代表を総括、若手人材の活用に期待を示す
日本は「目標未達」と厳しく評価され、3大会連続初戦敗退を指摘された
サッカーダイジェストWeb
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宮本会長がアジア杯は森保監督と明言、その後は大岩氏へ交代
宮本会長はアジアカップ優勝には森保監督が適任と判断したと強調した
サッカーダイジェストWeb
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JFAが外国人監督を検討しながらも継承路線を選んだ理由
宮本恒靖会長は「継承を優先すべき」との判断で大岩剛氏を選んだと語った
サッカーダイジェストWeb
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宮本恒靖会長が森保監督続投の理由を語る、アジア杯優勝へ逆算した判断
契約は来年1月のアジアカップまでという異例の半年間の短期契約とのこと
FOOTBALL ZONE
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森保監督の後任に大岩剛氏、日本人体制に固執した人事に不安の声
日刊ゲンダイDIGITAL