ABEMA TIMES
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「旅館じゃん！」レジェンド美魔女、9LDKの大豪邸を公開し剛力彩芽ら衝撃「うわぁ、なんか余裕があるな〜」
2010年の「第1回国民的美魔女コンテスト」でファイナリストとなり、52歳でグランプリに輝いた“黒髪美魔女”こと坂村かおる（59）が登場。3階建て9L…
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「子供をもう産めないんだと…」40代独身での過酷な決断にレジェンド美魔女が涙「ショックだった」
2010年の「第1回国民的美魔女コンテスト」でファイナリストとなり、52歳でグランプリに輝いた“黒髪美魔女”こと坂村かおる（59）が登場。40代での…
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“百田夏菜子との結婚発表から2年”堂本剛、印象ガラリな姿に「心配です」「匂わせなの？」などさまざまな声
男性アイドルデュオ「DOMOTO」の堂本剛（47）が、印象ガラリな姿を公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】「匂わせなの？」堂本剛、印象ガラリ…
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「レインボー」池田直人（32）、元読売テレビの佐藤佳奈アナ（29）と電撃結婚「ジャンボより先とは」「かなりびっくり！」など驚きの声
お笑いコンビ「レインボー」の池田直人さんが7日、元読売テレビのアナウンサー、佐藤佳奈さんと結婚したことを発表しました。【映像】池田直人と佐…
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「神様を恨んだ」3度の流産、不妊治療…神田うのが過去を赤裸々告白「私には無理だと悟った」
タレントの神田うの（51）が、過去に経験した3度の流産や不妊治療、そして長女との知られざるエピソードを赤裸々に明かす場面があった。【映像】神…
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「立ち上がるだけで血の雨」鈴木砂羽、子宮手術を決断した際の心境明かす「負け惜しみでもなんでもなく…」
女優の鈴木砂羽（53）が、生理の重さに悩まされ、49歳の頃に子宮の筋腫を摘出する手術を受けた経緯や、当時の葛藤と決断について語った。【映像】12…
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水筒にシャンパンを入れ保育園の送迎に…「アル中だと思う」一世を風靡した超人気タレント、酒漬けだった日々を告白
一世を風靡した超人気タレントが、幼稚園のお迎え時に水筒へシャンパンを入れて持ち歩いていたという衝撃のエピソードを明かす場面があった。【映像…
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元祖″美魔女″モデル、あれから15年…57歳になった現在の美しすぎる姿にMEGUMIら騒然「シワとか毛穴が全く見えない…」
元祖美魔女として一世を風靡した水谷雅子（57）が登場し、年齢を感じさせない圧倒的な美肌やこだわりの美の習慣を披露してスタジオを驚かせる場面が…
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56歳で初婚、2日後にまさかの出来事「子供を持てると思わなかったのに…」レジェンド美魔女が当時の心境を告白
2010年の「第1回国民的美魔女コンテスト」でファイナリストとなり、52歳でグランプリに輝いた“黒髪美魔女”こと坂村かおる（59）が登場。波瀾万丈…
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「ご夫婦でデートですか」と話題！武井咲（32）、最新の自撮りショット公開
俳優の武井咲（32）が、最新の自撮りショットを公開した。【映像】「ご夫婦でデートですか」と話題 武井咲、バレンタインの写真2017年9月に、EXIL…
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約20年ぶりに出産した冨永愛、パートナー・山本一賢の姿を公開「たくさん背負ってくれてる」感謝の思いをつづる
5月に約20年ぶりの出産を報告したモデルの冨永愛（44）が6日、Instagramのストーリーズを更新。パートナーで俳優の山本一賢（40）の写真を公開し、…
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“夫婦ショットが話題”水川あさみの夫・窪田正孝、自然体な姿を公開「いつだって自分の勇気次第」
俳優の窪田正孝（38）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】窪田正孝、水川あさみとの夫婦ショット2019年9月…
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“草なぎ剛の娘役から約22年”元天才子役・美山加恋、母親役を演じた朝ドラ『風、薫る』での姿に驚きの声「凛ちゃんがお母さん役をやるようになったなんて」
“天才子役”としてブレイクした俳優の美山加恋（29）が6日、Instagramを更新。母親役で出演したNHK連続テレビ小説『風、薫る』のオフショットを披…
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「愛してます」平本丈、同棲中の黒髪“美人”彼女を初披露 「1か月以内に付き合わなかったら消える」馴れ初めも
8月11日（火・祝）に「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催される『RIZIN.54』。同大会の第3試合（RIZIN MMAルール）でジョリー（FIGHTERS'S FLOW）と対戦す…
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「この格好はセーフなの？」ムキムキすぎるヒール女子、近未来的“全身スケスケ”衣装にファンツッコミ「着ているけど着ていない感…」
【WWE】SMACK DOWN（7月31日・日本時間8月1日／ウィスコンシン・アッシュウォーべノン）【映像】「この格好はセーフ…
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レベル4 大雨危険警報 長野・大町市
気象庁は、長野県大町市にレベル4大雨危険警報を発表しました。【映像】長野・大町市にレベル4大雨危険警報低い土地の浸水や河川が氾濫する危険度…
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熊本城内での地震発生時の瞬間映像
先月28日の熊本地震発生時の、熊本城内の防犯カメラ映像を入手しました。【映像】熊本城 地震発生時の瞬間映像熊本城のある熊本市中央区では、震…
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「美狂」人気日本人女子レスラー、ド派手ヘアと“大胆漢字プリント”のノースリーブ姿に反響「えらいカジュアルやな」
【WWE】SMACK DOWN（7月31日・日本時間8月1日／ウィスコンシン・アッシュウォーべノン）【映像】日本人女子、“美狂…
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“最高の熟女”沢地優佳（51）、ビキニ姿に絶賛の声「So Sexy！」「ナイスバディ」「隅々までも魅力的で綺麗！」
“最高の熟女”との呼び声高いレジェンドグラドル・沢地優佳（51）が、抜群のスタイルが際立つビキニショットを披露し、絶賛の声が寄せられている。…
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小倉優子、15年以上ご馳走になっている手作りソーキそばを絶賛「本当に美味しかったぁ」
タレントの小倉優子が6日に自身のアメブロを更新。友人宅で手作りのソーキそばを堪能したことを報告した。【映像】吉田栄作の妻・内山理名、手作り…