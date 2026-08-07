ABEMA TIMES

水筒にシャンパンを入れ保育園の送迎に…「アル中だと思う」一世を風靡した超人気タレント、酒漬けだった日々を告白

一世を風靡した超人気タレントが、幼稚園のお迎え時に水筒へシャンパンを入れて持ち歩いていたという衝撃のエピソードを明かす場面があった。【映像…