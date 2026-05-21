◆「私には無理」と諦めないで…育休中に1億円稼いだママが語る驚きのルール

育休中に株式投資を本格開始し、わずか2年で資産1億円を築き上げた現役ママ投資家・ちょる子著『ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資』。子育てや仕事と両立しながら、どうやって株で稼ぐのか？ 株式投資を始めたきっかけから、大きな損失を乗り越え、億り人に到達するまでの試行錯誤、資産4億円超を築き上げた考え方や具体的な投資手法までわかりやすく解説！

育休中に1億円を稼いだママ投資家

「育休中に1億円を稼いだママ投資家」と聞くと、元金融機関のプロフェッショナルか、あるいは1日中パソコンに張り付ける環境にいる人を想像するかもしれません。しかし、投資で大きな成果を上げるために「特別な属性や才能」は必ずしも必要ありません。

子育てに奔走するごく普通の環境からでも利益を上げ続けられる確かな理由と、その根底にあるノウハウについて紐解いていきます。

特別な才能や環境は必要ない

投資の世界で勝ち残るために、地頭の良さや専門的な金融知識が必須だと思い込んでいないでしょうか？ たしかにプロの知識は強力ですが、個人投資家が利益を出すための絶対条件ではありません。

家事や育児に追われ、株価チャートに張りつく時間がない「普通の環境」にいるからこそ、無駄なトレードを省き、自分の生活スタイルに合った無理のない手法にたどり着くことができます。「自分は特別な人間ではない」という自覚こそが、堅実な投資への第一歩となります。

ラッキーパンチを捨て、「再現性」を確立する

一時的に大きな利益を上げるだけであれば、相場環境の良さに乗った「ラッキーパンチ」でも起こり得ます。しかし、大切なのは利益を「上げ続ける」ことです。

特別な才能がない普通の人が相場を生き抜くための最大の武器は、感覚頼みのギャンブルではなく、「いつ、どのような条件で売買するのか」というルールに基づいた「再現性のある投資手法」を確立することに他なりません。手順をロジカルに組み立てることで、「偶然の勝利」は「確かな技術」へと変わります。

「自分にもできる」という確信を持つために

「特別な人だからできたのだろう」と初めから諦める必要はありません。自分自身の生活環境や過去の経験（ルーツ）を客観的に見つめ直し、それに適したルールを構築すれば、「私にも必ずできる！」という確信に変わります。

誰のマネでもない自分だけのスタイルを見つけ出すこと。それこそが、個人投資家が長期的に資産を築くための最も確実な近道です。

※本稿は『ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。