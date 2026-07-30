パソコン
『パソコン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
-
パソコンに18歳未満の女の子の裸が写った画像を所持か 小学生講師の男逮捕
CBC NEWS
-
月収30万円のフリーランスの娘、老後資金の備えは十分か確認したい
厚生年金がない分、iDeCoや小規模企業共済で自ら老後資金を積み立てる必要がある
ファイナンシャルフィールド
-
モバイルバッテリー火災が夏に増加するワケ…火災を防ぐ4つのポイント
週刊女性PRIME
2026年8月6日
-
MacBook Neoが初めてのパソコンとして学生に選ばれ始めている理由
iPhoneと同チップ搭載で連携が充実し、学生の初めての1台に最適とのこと
GetNavi web
-
7月に実施した司法試験 受験者が使うパソコンの不具合を247件確認
共同通信
-
ピーチが8月から自社起因の遅延・欠航に補償制度を導入
宿泊費や交通費を実費で補償し、国内線は上限1万円、国際線は2万円となる
オリコンニュース
-
猫吸いを何度もされた愛猫がスイッチオン、飼い主の腕に甘噛みで反撃
パソコン作業中に何度も猫吸いをされたうにくんが腕を抱えて甘噛みで反撃した
ねこちゃんホンポ
-
仙台育英初の女子部員・星よつはさんが甲子園のベンチ入りを果たす
父が元プロ野球選手という背景でなく自らの努力で入部を認められたという
フルカウント
-
社長をかたる詐欺メールが急増、個人LINEへ誘導し不正送金を狙う手口とは
社長を装ったメールでLINEのQRコードを入手し最終的に不正送金へ誘導するという
まいどなニュース
2026年8月5日
-
Googleパスワードマネージャーのパスキー同期に弱点、突破手法が報告される
マルウェア感染済みPCを悪用し、パスキー認証を突破する3種の手法があるという
GIGAZINE（ギガジン）
-
育休中のパパが先輩の一言で気づいた「本当の家事分担」とは
作業をこなすだけで「考える負担」を妻に任せていたと気づいたという
まいどなニュース
2026年8月3日
-
日本人エンジニア中島聡の訴えがゲイツを動かしWindowsを存続させた
日本人エンジニア中島聡氏がウィンドウズに直感操作を実装し取締役会で勝利
読売新聞オンライン
-
資産1.5億円でFIREした42歳男性、義両親に嘘をついた理由と告白の行方
2025年3月に大手企業を退職も義両親には事実を隠していたという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月2日
2026年8月1日
-
手や指の使いすぎが巻き肩を招く、専門医が教える簡単改善トレーニング
手外科専門医の山部英行先生によると、筋膜の縮こまりが肩を前に引っ張るという
テレ朝POST
-
中国製AI「Kimi K3」がGPT超えの性能を示し、米テック株が急落する事態に
AI研究者の今井翔太氏は「総合的に性能が高い」と評価し米テック株が急落した
ABEMA TIMES
-
オーストラリア人の夫がボンボンアイスを食べて部屋中をアイスまみれに
日本人の妻はあえて何も教えず様子を見ており、アイスは見事に飛び散ったという
まいどなニュース