投資
『投資』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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大阪・十三の淀川河川敷に屋台22店舗が並ぶ新スポット「ミナモ十三」が開業
22店舗が出店する屋台形式のグルメエリアが目玉で、初期投資の少なさが出店者に好評とのこと
MBSニュース
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田端信太郎氏が株高を警戒し、息子へ「今は積立より貯金」と忠告
現在の株高相場を理由に、息子へ「今は積み立てずに貯金せよ」と忠告したという
livedoor ECHOES
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年収1100万円を手放した元外銀社員が刺しゅうで見つけた起業の勝ち筋
未経験でも「市場の構造を把握すれば勝ち筋が見える」と刺しゅうを選んだという
プレジデントオンライン
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年収1000万円は「幸福の天井」？研究で分かった人生の満足度の分岐点
世界160数カ国の研究で年収1000万円台前半を超えると幸福度の伸びが鈍くなるという
プレジデントオンライン
2026年8月7日
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1億円でFIREしても20年後には実質3000万円に目減りする
livedoor ECHOES
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退職金を受け取った50・60代が最初の半年にやるべき5つのこと
焦って一括投資や高手数料商品を買うNG行動を避けるべきと警鐘を鳴らす
livedoor ECHOES
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1株から購入できる「ミニ株銘柄」15選 キオクシアHDやアドバンテストなど
AI関連の値がさ株は今後も底堅く推移するとアナリストの宇野沢氏はみている
週プレNEWS
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秋田市で国内最大規模のAI向けデータセンター建設計画、UAEが投資に意欲
総受電容量500メガワットで稼働は2030年代前半を目指すとのこと
読売新聞オンライン
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中古アパート経営で減価償却費と修繕費を正しく活用し手残りを増やす方法
修繕費は即時経費化できるが、売却時の税負担増につながる仕組みに注意が必要である
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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DeepSeekが低価格戦略による需要急増でAPI料金の値上げを予告
低価格戦略が前例のない需要急増を招き、2万個分のGPU資源が逼迫したとみられる
GIGAZINE（ギガジン）
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「役員不要で楽」の甘い言葉に乗った大家が管理費100万円超の値上げを経験
管理会社が工事を自社受注する「アテミツ」で高額費用が通る構造があるという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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UEFAがFIFAインファンティーノ会長に辞任を要求、W杯ボイコット継続の構え
UEFAは「辞任以外に解決策はない」との立場を鮮明にし、W杯ボイコット継続の構えだという
FOOTBALL ZONE
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FIFAが投資計画を謝罪し会長支持を確認、UEFAは批判を継続
ABEMA TIMES
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運用資産約300兆円のGPIFと同じ投資法を個人でも実践できる
デイリー新潮
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会社を売ったのに元社長が約2億円の連帯保証を背負わされたM&Aの手口
売却後も元社長には約2億円の連帯保証が残り、会社資金も流出したという
ダイヤモンド・オンライン
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UEFAがFIFA幹部会のインファンティーノ信任を一蹴し、ボイコット姿勢を維持
UEFAはこれを「会長に雇われた人々の同意」と批判し、ボイコット姿勢を崩していない
サッカーダイジェストWeb
2026年8月6日
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FIFAインファンティノ会長が子会社設立計画の誤りを加盟協会に謝罪
日テレNEWS NNN
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ジェフ・ディーン氏がGoogleを退職しAI新会社「Discovery Loop」を創業
AIで科学・工学の発見と進歩を加速させる「Discovery Loop」を創業
GIGAZINE（ギガジン）
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オルカンに月5000円積み立て中、友人に「個別株のほうが有利」と言われたら
個別株は短期で高リターンも得られるが、大きく値下がりするリスクもある
ファイナンシャルフィールド
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「お小遣いはいくらが正解？」家庭の金融教育で一番やってはいけないこと
お金をタブー視せず家庭で自然に話し合える環境作りが重要という
みんかぶマガジン