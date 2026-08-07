ダイヤモンド・オンライン
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新興国株で4年連続受賞！「配当の力」で下落を抑えるピクテの運用術
「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ」の新興国株部門で最優秀賞に輝いた「ピクテ新興国インカム株式ファンド（1年決算型）」。4年連続受賞という安…
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欧米で人気でも日本で苦戦…パンパースを担当チェーンNo.1に導いた営業が気づいた「消費者との致命的なズレ」
P＆Gやジョンソン・エンド・ジョンソンで営業部長や日本法人代表などを歴任し、数々のブランドのマーケティングに携わってきた販売戦略コンサルタント…
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50歳で脳に異変が始まる…最新研究が示した「お腹まわり」と認知症の意外な関係
「最近、お腹まわりが気になる」「若い頃より体重が落ちにくくなった」――中年期になると、こうした変化を実感する人も少なくないだろう。内臓脂肪が…
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「中国最大の不動産企業」の破綻を予言した男のあまりに異色な経歴
ウォール・ストリート・ジャーナルの記者として中国を取材し、その後、海兵隊の情報将校となったマット・ポッティンジャー。民間人に戻った彼は、中国…
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嫌なヤツとの関係を切るために必要な「たった1つのルール」
人生後半となる50歳以降は、限られた時間と精神力を誰に使うかが、生活の満足度を大きく左右すると佐藤優は力説する。不要な人間関係を整理し、本当に…
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GPTW2026年版「働きがいのある会社」若手ランキング【各部門・上位10社】
「働きがいのある会社」とは、単に待遇が良い職場ではなく、社員が誇りを持って働き、能力を発揮できる環境が整った会社を指す。Great Place To Work …
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「なるべく考えないようにしています」朝ドラ主演・見上愛が役作りで徹底している意外なこと
朝ドラこと連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）の主人公・一ノ瀬りんを演じる見上愛さん。NHKの朝ドラといえば国民的番組である。半年間、毎朝15分放送…
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頑固でも、意地悪でもない…融通が利かない人の「納得の正体」〈風、薫る第95回〉
今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見…
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高齢男性の「死亡・認知症」リスクは配偶者を亡くすと上昇、日本老年学的評価研究の調査より
日本老年学的評価研究（JAGES）は、日本の65歳以上の自立した高齢者を対象に行われている「健康とくらしの調査」だ。最新の報告によると配偶者を亡…
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高市総理が「寝てないアピール」で大炎上→若者世代ソッポで支持率が急落した「3つの理由」
わずか半年前、Z世代で巻き起こっていた「高市ブーム」。SNSには称賛の声があふれ、若年層から圧倒的な支持を集めていたが、現在その熱狂は急速に冷え…
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今年の夏は普通じゃない…「40℃以上の酷暑」の後に待ち受ける〈もう1つの脅威〉とは【気象予報士が警鐘】
夏季休暇を取り始める人も多い今週末、台風が沖縄に直撃する怖れがある。地震で被災した熊本が観測史上初めて40℃を記録するなど、2026年夏の異常な気…
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仕事ができるのに「管理職にしてはいけない人」の決定的な特徴
ムダな会議、ムダな残業、ムダな気づかいに振り回されないためには、どうすればいいのか――。こんな悩みを解消するための具体的な技術を、元・日本マ…
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仕事で「不測のトラブル」が起きたとき、信頼できない上司が真っ先にやる「4文字」
ムダな会議、ムダな残業、ムダな気づかいに振り回されないためには、どうすればいいのか――。こんな悩みを解消するための具体的な技術を、元・日本マ…
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まわりから一目置かれる「地頭のいい子」の育て方・ベスト1
「地頭」を鍛えたいと思っても、今さら変えられないものと思われがちだ。だが、多くの社員を育成してきた東証プライム上場社長の木下勝寿氏は新刊『地…
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「最近、夜空を見上げましたか？」私たちが取りこぼしている大切なこと
ゴッホの『ローヌ川の星月夜』のように瞬く星空は、遠い旅先だけでなく、私たちが暮らす街の頭上にも広がっています。新刊『「いまを生きる力」を取り…
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【精神科医が教える】人生が好転する人の共通点・ベスト5
「人生をもっと良くしたい」「人間関係や日々の選択に疲れている」と感じていませんか？ 実は、人生を劇的に好転させる人たちには、共通する心の持ち…
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親子留学を「失敗させる親」と「成功させる親」の決定的な違い…英語力は関係ありません。
商社勤務を踏まえて日本人ビジネスパーソン向け英語教材を開発する筆者（米NY在住）が見聞きした「親子留学」の典型的な「失敗例／成功例」を紹介しま…
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スタートアップの持続的成長を可能にする、たった一つの道とは
スタートアップが成功できるか、失敗して消えてしまうか？ それを決めるのは、Product Market Fit（PMF：プロダクト・マーケット・フィット／市場で顧…
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なぜ中古車販売店では、車両の背景情報や前オーナーのエピソードを伝えることがあるのか？
どうすればお金をかけずに、売上や利益をもっと増やせるのか？ この切実なお悩みに答えるのが、人気の販促コンサルタント・岡本達彦氏の最新刊『客単…
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もしも世界が変わっても、朝に起き出し夜眠りたい【朝か夜か・古賀及子さん書き下ろし（1）】
それは主義？ はたまた事情?? 「AかBか」という主義が分かれそうなトピックをあらためて考える、人気エッセイストの古賀及子さんによる書き下ろし新刊…