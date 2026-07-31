家事
『家事』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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約1.6kgのひき肉を一気に仕込んで6品の作り置きおかずを完成させる時短術
約1.6kgのひき肉でミートソースやタコミートなど6品を一気に仕込む内容
livedoor ECHOES
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老化と認知症で一番違うこと
老化か認知症かの判断基準は「生活への支障」と「症状の継続性」だという
レタスクラブ
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無印良品のEVAスパポーチ、底面メッシュで濡れても乾きやすい設計が秀逸
女子SPA！
2026年8月6日
2026年8月5日
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持ち家ローン完済でも年金月14万円では毎月赤字になる可能性がある
平均支出は月16万1436円で年金14万円では生活が厳しい可能性があるという
ファイナンシャルフィールド
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育休中のパパが先輩の一言で気づいた「本当の家事分担」とは
作業をこなすだけで「考える負担」を妻に任せていたと気づいたという
まいどなニュース
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週1回にまとめたHIITでも週3回と同程度に体脂肪が減ると判明
週75分の早歩きHIITを週1回まとめて行っても週3回分散と
GIGAZINE（ギガジン）
2026年8月4日
2026年8月3日
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資産1.5億円でFIREした42歳男性、義両親に嘘をついた理由と告白の行方
2025年3月に大手企業を退職も義両親には事実を隠していたという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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専業主婦の第3号被保険者制度、廃止されたら過去の保険料はどうなるのか
第3号は未納扱いでなく、第2号被保険者全体で負担する仕組みである
ファイナンシャルフィールド
2026年8月2日
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仕事を辞めたいと悩む女性が気づいた、自分を縛っていた思い込み
「辞めてはいけない」と縛っていたのは自分自身だったという気づきが本題で
まいどなニュース
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西川美和監督が戦争孤児12万人の記憶を映画に刻み込む
西川美和監督（52）が戦後の混乱を生き抜く子どもたちの姿を描き込んだ
読売新聞オンライン
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相続税対策を怠った結果、12億円の資産が1億円に目減り
両親が相続税対策を一切行わなかった結果、相続税約4億4千万円超が発生したとみられる
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月1日
2026年7月31日
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コンビニ通いをやめられない夫がFP相談で自ら宣言、家計が変わった理由
節約や家計簿より将来から逆算するライフプランの作成が重要だという
プレジデントオンライン
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子育て一段落した妻が扶養を外れるなら、年収いくら稼げば損しないか
手取りを減らさないためには年収150万〜170万円以上が必要とのこと
ファイナンシャルフィールド
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住民税非課税ラインの年金収入では毎月の生活費が3万円以上不足する
65歳以上単身者の住民税非課税ラインは年間155万円以下が目安とされる
ファイナンシャルフィールド
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退職金3000万円を持つ元本部長が老後破産の危機に陥った理由
退職金3,000万円を含む4,500万円の資産が2年で3,000万円に減少したとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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ニトリと三幸製菓がコラボ、雪の宿そっくりスポンジが発売5か月で話題に
週刊女性PRIME