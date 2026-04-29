けさ、東京・福生市の路上で40代の男がハンマーで少年2人を殴った後、警察官や母親に農薬とみられるものを噴射するなどして自宅に立てこもり、合わせて9人がけがをしました。男は立てこもった後、自宅から逃走していて、警視庁が行方を追っています。

【写真を見る】【速報】警察が突入も男はおらず逃走中 路上で少年2人をハンマーで殴り駆けつけた警察官6人と母親に農薬噴射か 室内にはナイフ残される 計9人けが 東京・福生市

午前7時半前、福生市加美平の路上で「ハンマーを持っている人がいる。1人を殴っている」と通報がありました。

警視庁などによりますと、40代の男が、路上にいた複数人のうち17歳の男子高校生ら2人をハンマーのようなもので殴り、自宅に逃げ込んだ後、駆けつけた警察官6人や母親に農薬とみられるものを噴射するなど、あわせて9人にけがをさせて1人で立てこもったということです。

捜査関係者によりますと、警視庁は正午すぎに自宅に突入しましたが、男はおらず、現在も逃走を続けているということです。

また室内には、男が立てこもった際に所持していたとみられるサバイバルナイフが残されていたということです。

警視庁は引き続き男の行方を追っています。