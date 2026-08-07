TBS NEWS DIG
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熊本県で最大震度1の地震 熊本県・上天草市
7日午後10時17分ごろ、熊本県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦…
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熊本県で最大震度2の地震 熊本県・八代市
7日午後10時8分ごろ、熊本県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方…
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タイの学校銃撃 容疑者の生徒は学校の成績でストレスか 教職員5人死亡 30人重軽傷
タイの公立学校で多数の死傷者が出た銃撃事件で、地元当局は死亡した容疑者の男子生徒が学校の成績をめぐり、ストレスを抱えていたとみて、動機などを…
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前回王者・鹿島が大逆転勝利のオープニングマッチ！後半36分から怒涛の3ゴール、超満員の会場が沸いた！“世界基準”のJリーグ開幕【サッカー】
■明治安田Jリーグ2026-27 開幕戦 横浜F・マリノス ３−４ 鹿島アントラーズ（7日、東京・MUFGスタジアム）Jリーグがリーグ移行し2026-27シーズンが新…
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【速報】円相場が急速に円高に 一時1ドル156円台
7日の外国為替市場で円相場が短時間で急激に円高に進み、一時、1ドル156円台をつける場面がありました。午後9時半過ぎに1ドル158円台で推移していた円…
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長年続く“悪しき慣例”見直しへ…問題相次ぎ揺れる福岡県議会 高額費用の「海外視察」も第三者委員会で調査へ【Nスタ解説】
様々な問題で揺れる福岡県議会。新たな焦点とされるのが、高額な費用を使った「海外視察」のあり方についてです。相次ぐ問題を受け、長年続いてきた“…
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【レベル３大雨警報】長野県・信濃町に発表 21:47時点
気象台は、7日午後9時47分に、レベル３大雨警報を信濃町に発表しました。北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表…
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【速報】米 7月の雇用統計 前月比2万3000人の減少 市場予想大きく下回る
アメリカの7月の雇用統計は、景気の動向を敏感に反映する「非農業部門の就業者数」が前の月に比べて2万3000人の減少で、8万人程度の増加を見込んでい…
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ホンダのバイク工場 17日以降も生産休止 熊本地震影響で
ホンダは熊本県のバイク工場について、地震の影響で17日以降も引き続き生産を休止すると発表しました。ホンダによりますと、熊本県のバイク工場につい…
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東芝の四半期決算、最終利益が30倍超に すでに年間最高を更新 キオクシアHD効果も
東芝のことし4月から6月までの最終利益が前の年の同じ時期と比べて30倍以上となり、1年間を通してのこれまでの最高額を上回りました。東芝は7日、今年…
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高市総理「物価上昇を上回る賃上げを日本に定着させる」 国家公務員月給3.51％増へ 人事院の勧告を受け
高市総理は7日、人事院の川本総裁から2026年度の国家公務員の給与を引き上げるよう勧告を受け、「しっかりと対応を検討する」との考えを示しました。…
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お得なサービスに…カウントダウンイベントも！末広がりの「八」が並ぶ令和8年8月8日に日本列島が大盛り上がり！【Nスタ解説】
お得なサービスに、自治体ではカウントダウンイベントなど、末広がりの「八」が並ぶ、令和8年8月8日に向けて、日本列島が盛り上がりを見せています。…
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【台風13号】空の便は沖縄・鹿児島中心に国際線にも台風の影響 ANA・JALは8日も欠航計209便 7日午後8時半現在
台風13号の影響で、空の便は、国内線の沖縄や鹿児島を発着する航路を中心に欠航が出ています。きょうは日本航空と全日空であわせて267便が欠航となり…
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“泣いてもいいんだよ”生まれたばかりの赤ちゃんと母親の居場所「1時間おきに泣いて、迷惑かけてしまうのでは」【熊本地震から10日 新たな支援の輪】
熊本地震から10日です。生まれたばかりの赤ちゃん、そして、楽しいはずの夏休みを奪われた子どもたちのために。その居場所をつくる取り組みが始まって…
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海運大手3社 今年度の業績予想最終利益をそろって上方修正 ホルムズ海峡封鎖で輸送ルートが多様化し船舶需要増
海運大手3社の決算が出そろい、今年度の業績予想で最終利益をそろって上方修正しました。ホルムズ海峡の封鎖を受け、輸送ルートが多様化したため、船…
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【 井上咲楽 】料理本の撮影を実家「井上家で！」愛猫「ねじ」が家族を見つめる中 総出で料理
タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、料理本の撮影の様子を投稿しています。 【写真を見る】【 井上咲楽 】料理本の撮影を実家「井…
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「家事支援サービス」が“国家資格”に？ 狙いは“国のお墨付き”で信頼性アップ？【Nスタ解説】
利用者の自宅を訪問して掃除や洗濯などの日常的な家事を代わりに行う、家事支援サービス。政府はこの「家事支援サービス」を、“国家資格”にすると打…
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廃棄物放置・ヤード建設など「不適切な土地利用」 国交省が提言とりまとめ 法改正も視野
住宅地に近い土地に廃棄物を積み上げるといった不適切な土地の利用が問題となるなか、政府の有識者会議が法改正も視野に入れた制度の見直しをすべきと…
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ニチレイ サイバー攻撃影響などで営業利益48億円下押しの見通し 7月発生のシステム障害で販売落ち込み 今年度の利益見込み発表
冷凍食品大手のニチレイは、7月に発生したサイバー攻撃によるシステム障害の影響などで今年度の最終的な利益が当初の想定より48億円下押しされる見込…
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夏こそ楽しみたい「炭酸」が“飲む”から“食べる”に？！炭酸の裏技レシピも【Nスタ】
夏に飲みたくなる炭酸、「飲む」から「食べる炭酸」に変わってるようです！炭酸を使った裏技レシピもご紹介します。【写真を見る】富士市のご当地「炭…