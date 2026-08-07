TBS NEWS DIG

東芝の四半期決算、最終利益が30倍超に すでに年間最高を更新 キオクシアHD効果も

東芝のことし4月から6月までの最終利益が前の年の同じ時期と比べて30倍以上となり、1年間を通してのこれまでの最高額を上回りました。東芝は7日、今年…