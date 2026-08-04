高校生
『高校生』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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八村塁、バスケ代表活動への思い激白 人種差別的な声は「何も思わない」
最終日はU18代表候補ら17人が真剣勝負し、本田蕗以がMVPを受賞した
THE ANSWER
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高2息子が夏休みに稼ぎすぎると扶養を外れる？税と保険の仕組みをFPが解説
扶養には税法上と社会保険上の2種類があり基準や判定方法が異なる
まいどなニュース
2026年8月7日
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那賀川の水中で男子高校生が死亡、死因は溺死と判明 徳島県
四国放送NEWS
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「パト鬼」と称してバイクを暴走させた疑い、男子高校生ら3人逮捕 愛知県
東海テレビ
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前日のカットに納得できなかった男子高校生が切り直しで大変身
前日に別の美容室でカットしたが納得できず切り直しを依頼したとのこと
オトナンサー
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八村塁がJBAに歩み寄り、次世代育成サミットで共闘が実現
JBAと方向性が一致し、U18日本代表合宿との特別融合プログラムを実施する
THE ANSWER
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横浜F・マリノス宮市亮が語る、NARUTOとSLAM DUNKが育んだ選手の原点
『NARUTO』『BLEACH』『SLAM DUNK』が青春を支えたと宮市は述べている
Sportiva
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八村塁が日本代表復帰を表明、LA五輪での初勝利を最大目標に掲げる
JBAとの関係修復が進み、八村は11日から代表合宿に合流するという
スポーツ報知
2026年8月6日
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秋春制初のJ1開幕戦、鹿島が横浜Mと国立で6万人の大一番に挑む
鹿島アントラーズ対横浜F・マリノス戦はMUFG国立で6万人超が見込まれ
スポーツ報知
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MacBook Neoが初めてのパソコンとして学生に選ばれ始めている理由
iPhoneと同チップ搭載で連携が充実し、学生の初めての1台に最適とのこと
GetNavi web
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八村塁と島田会長が合同会見、協会との確執を経て日本代表で共闘へ
パリ五輪後の確執を経て代表復帰が決まり、ロス五輪を目指すと表明した
スポニチアネックス
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徳島・那賀川で男子高校生の遺体発見 行方不明になったとして警察が捜索
四国放送NEWS
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森保監督がJ開幕「横浜FM―鹿島」を現地視察、6万人超の伝統対決に注目
約6万人収容のMUFG国立での一戦を森保一監督が現地で視察する
スポーツ報知
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仙台育英初の女子部員・星よつはさんが甲子園のベンチ入りを果たす
父が元プロ野球選手という背景でなく自らの努力で入部を認められたという
フルカウント
2026年8月5日
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「ポリスと鬼ごっこ」公務執行妨害の疑いで少年ら6人逮捕 愛知県
日テレNEWS NNN
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部活動で屋外を走っていた男子高校生が嘔吐、救急搬送 愛知県
CBC NEWS
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漫画コラムニスト・夏目房之介が語る、祖父・漱石の怖くて厄介な素顔
Smart FLASH
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田中みな実が亀梨和也との結婚発表後、初の公の場で小声で感謝を伝える
亀梨和也との結婚・第1子妊娠発表後初の公の場で、元気な様子を見せた
スポーツ報知
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児童手当の所得制限は2024年10月に撤廃、残業代増加で止まることはない
残業代が増えても所得制限がなくなったため給付ゼロにはならない
ファイナンシャルフィールド