プレーオフ1回戦

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁は18日（日本時間19日）、本拠地ロサンゼルスで行われたロケッツとのプレーオフ1回戦の第1戦に先発し、チーム最多の41分30秒に出場。14得点、2リバウンド、3スティール、2ブロックと攻守で奮闘し、107-98の勝利に貢献した。米スポーツ専門局は、特に守備での活躍を示すデータを紹介。「素晴らしい働きだ」と米ファンを興奮させている。

守備で存在感を発揮した。米スポーツ専門局「ESPN」のデータを主に扱うXアカウント「ESPNインサイツ」は「レイカーズのフロントコートが、ヒューストン相手の第1戦で守備力を見せつけた」と記し、八村と同僚のディアンドレ・エイトンの画像を投稿。2人のいずれかがコンテスト（シュートする選手にプレッシャーをかけること）した時、相手のフィールドゴール成功率が28％（32分の9）に留まったことを伝えた。

投稿では「ロケッツの93本のフィールドゴール試投のうち、2人は合わせて32回コンテストし、そのショットの成功率を28％に留めた」と追記。海外ファンからは「これはかなり大きな守備の成績だ」「ツインタワーだ」「もうハチムラの批判は終わりだ」「素晴らしい働きだ！」「信じられないほど素晴らしい」「これが見たかった」「ロケッツを苦戦させたエイトンとルイに称賛を」と賛辞が相次いだ。

第2戦は再びロサンゼルスで21日（同22日）に行われる。先に4勝したほうがカンファレンス・セミファイナルに進出する。



（THE ANSWER編集部）