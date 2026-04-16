元大阪府警刑事で犯罪ジャーナリストの中島正純氏が16日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された事件について見解を語った。

安達容疑者の逮捕容疑は3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、発見現場となった同市園部町の山林に遺棄した疑い。「私のやったことに間違いありません」と容疑を認め、捜査関係者によると、殺害を認める供述もしている。

中島氏は「この3週間というのは考えられないようなスピード逮捕だった、早かったと思う」とし、「防犯カメラに何も映っていない、目撃証言も何もない、行き交うドライブレコーダーの映像も何もない。何の証拠もない事件を3週間で解決した。下手したら迷宮入りしていたような事件だと思う」と解説。

「早い段階で目星を付けていたと思う」と府警の捜査について推測し、「あらゆる可能性を捜査していたが日に日に事件の可能性の割合が増えていった。そこで父親をマークして捜査していたら靴が見つかった、ご遺体が見つかったということで早く逮捕したということ」と説明した。

「辻褄が合わないことをしゃべっていたら最後の方は観念したんだと思う。（任意の聴取で）追及されるともう耐えられない。だから観念したんだと思う」と本人の供述が逮捕の決め手になったと推測していた。