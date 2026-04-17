3月23日から行方不明になっていた京都府南丹市に住む安達結希さん。4月13日に市内の山林で遺体で発見され、15日からは、死体遺棄の容疑で結希さんの自宅に家宅捜索と任意の事情聴取が開始。16日の0時過ぎ、結希さんの父親である安達優季容疑者が逮捕された。【写真】深夜2時前ブルーシートで目隠し、南丹署に移送された義父・優季容疑者新事実が判明で見えてくる“全容”「行方不明になった日、父親は結希さんを“小学校まで送り