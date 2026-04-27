京都府南丹市園部町の遺体発見現場前に設けられた献花台は、色とりどりの花だけでなく、オレンジジュースや炭酸飲料、チョコレート菓子やポテトチップス、子どもが喜びそうなキャラクターグッズなどであふれかえっている。近くの住民らが置いたという机の上はすぐに供物でいっぱいになり、机の周囲に裾野が広がって小高い山のようだ。【写真】下校時、結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ京都府警の捜査能力兵庫県から2