装備充実化＆上質化で“熟成の域”にトヨタのミドルクラスミニバンとして高い人気を誇っている「ヴォクシー」が、2026年4月10日に一部改良を発表し、5月より発売することがアナウンスされました。果たしてどのような改良が施されたのでしょうか。ヴォクシーは2001年11月に「ノア」の兄弟車として登場。ノアがカローラ店、ヴォクシーがネッツ店と異なる販売チャンネルで取り扱いがなされていました。【画像】超カッコイイ！