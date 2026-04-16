「カローラツーリング」に寄せられる販売店の声トヨタのステーションワゴンモデル「カローラツーリング」は、販売店においてどのような評価を受けているのでしょうか。カローラは1966年に登場して以来、世界150以上の国と地域で販売されてきたモデルです。累計販売台数は5000万台以上に達しており、長年にわたり幅広い層に支持されています。【画像】まもなく新型発売!? これが現行トヨタ「ステーションワゴン」です！（18枚