高市早苗総理が自民党のすべての衆院議員315人に約3万円のカタログギフトを贈った問題で、27日の木原稔官房長官の記者会見でも質問が出た。

【映像】カタログギフト何に使う？木原長官が回答

記者が「総理のカタログギフト配布について伺います。長官ご自身としては物価高で国民生活が大変な中での配布をどう受け止めたか、また長官自身は受け取ったか、返却しないのであればどのように使う予定か？」と質問。

木原長官は「前段のお尋ねについて、総理は衆議院総選挙後、党所属の衆議院議員に対して今回の大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちも込め、今後の議員としての活動に役立てて頂きたいと考え、奈良県第2選挙区支部として品物を寄付したものであります。政党支部から議員個人への寄付として法令上も問題はないものと認識をしている旨の説明を総理がなされているものと承知しています。なお、おおむね全ての衆議院議員が今もなお、お持ちいただいていると承知をしています」と答え、続けて「また後段のお尋ねについては、私の今後の議員活動に役立てたいというふうに考えております」と述べた。

金子恭之国土交通大臣も記者会見で同様のことを聞かれ、「当該品物は私も受け取りました。議員個人として受け取った品物の扱いについてコメントすることは差し控えます」と答えた。（ABEMA TIMES）