掲示板サイト「5ちゃんねる(5ch)」のドメインが管理事業者によって剥奪されたことが明らかになりました。5ちゃんねるの運営自体はドメインを「5ch.net」から「5ch.io」に変更して続行されています。５ちゃんねるhttps://www2.5ch.io/5ch.html2026年3月6日午前頃から専用ブラウザで5ちゃんねるにアクセスできない状態が生じています。この理由について、5ちゃんねるの管理人であるジム・ワトキンス氏は「レジストラのEpikによってド