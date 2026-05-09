政権発足から半年を迎え、高市早苗総理は、政策の推進や外交に手応えを感じたと説明した。【映像】与野党議員が高市政権に付けた“ガチの点数”（5秒でわかる一覧）国内政治では、「メシ会が苦手」と公言する高市氏について、「周囲とのコミュニケーションが取れていないのでは」との指摘が出ている。また、相談せず自分で決める独断専行だとの批判もある。そんな高市氏が強い意欲を示すのが、憲法改正だ。1年以内に国会での