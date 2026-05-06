「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が6日、Xを更新。「日本国憲法」をめぐり、私見をつづった。ひろゆき氏は「『時代に合わせ憲法を変えていくべきだ』とか言う人は、日本国憲法の何条をどのような文言に変えるべきという主張なの？」と書き出した。そして「『何条を変更すべき』という主張が出せないのであれば、憲法を理解してないまま、政治的主張がしたい中2病に見える。社会科の勉強からやり