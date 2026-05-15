自民党はアメリカの最新AI「クロード・ミュトス」などへの対応を盛り込んだ提言を高市総理大臣に手渡しました。【映像】自民・平将明前デジタル大臣のコメント自民・平将明前デジタル大臣「クロード・ミュトス問題でありますが、高度自律型AIに対するサイバーセキュリティーの対策の抜本的強化ということで。金融庁と国家サイバー統括室、またAISIがしっかり連携をしてですね、対応していただくと」高市総理大臣「特に重要インフ