第2回【「堂々と大臣が」発言も「竹島の日」閣僚派遣を見送り、外国人政策は「ゼロベースで」…「高市首相」高支持率でも懸念は“保守層の失望”】からの続き──。首相の高市早苗に対し、保守派の識者や有権者が批判を強めている。2月22日に行われた島根県主催の「竹島の日」記念式典では閣僚派遣を見送った。外国人労働者問題でも「特定技能2号の上限は設定していない」と国会で答弁し保守派の不興を買った。【村田純一／時事