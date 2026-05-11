高市総理大臣は参議院決算委員会で、先の自民党総裁選挙や衆議院選挙で高市氏の陣営の関係者が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し、SNSに投稿したとする週刊文春の報道を改めて否定しました。立憲民主党・森裕子参院議員：全くの事実無根、ねつ造だということでよろしいですか。高市総理：秘書に電話で聞きました。週刊誌の記事を信じるか、秘書を信じるかというと、私は秘書を信じます。高市総理は、秘書からの報告について「高