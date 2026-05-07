ベセント米財務長官【ワシントン共同】ベセント米財務長官が11〜13日の日程で訪日し、高市早苗首相と面会する方向で調整していることが6日、分かった。片山さつき財務相ら複数の閣僚と協議する見通しのほか、日銀の植田和男総裁と会談する案も出ている。対ドルで円安が進む為替相場や、中国による対日輸出規制が議題に上る可能性がある。トランプ米大統領は14、15両日に中国を訪問し、習近平国家主席と会談する計画だ。ベセン