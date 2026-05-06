第1回【「皇室典範」「憲法」改正に意欲も支持層の“高市離れ”じわじわと…勇ましいアピールのウラで囁かれる「高市早苗首相は本当に“保守政治家”なのか」】からの続き──。首相の高市早苗は東京・九段北の靖国神社が4月21〜23日に行った春季例大祭に合わせた参拝を見送った。政権発足後、一部の保守派、特に極右は高市の政治姿勢に不満を強めている。いったん自民党が取り返した保守票が、再び参政党にシフトしている可能性