高市総理は真剣な表情でMEGUMI（44歳）の快進撃が止まらない。俳優として数多の作品に出演する傍らで、「美容家」としてプロデュースしたトータルスキンケア商品が人気ブランドへと成長している。さらに、Netflixにおいてはヒット作を連発する「映像プロデューサー」の肩書きを持っているのだ。「大化けに化けましたね。元イエローキャブ出身のグラドルで生き残ったのが小池栄子とMEGUMIです。俳優業では小池が一日の長という感じ