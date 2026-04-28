最近、永田町で「会食絡み」の話題がつきない。高市早苗総理が麻生太郎副総裁に振る舞った「焼き魚論争」が勃発。さらには「週刊文春」電子版が、三陸沖地震の直後に小泉進次郎防衛相が「2万円焼肉会食」をしていたことを報道。こうした中、危機管理力を発揮し、“難”を逃れた「2人の大物政治家」もおり――。 【画像】会食騒ぎの中、“会食中止”を決断した政治家 焼き魚定食で揺れる永田町 “会食嫌い”を公言する