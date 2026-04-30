衆院選で大勝し、政府・与党内で表立って異を唱える人がほとんどいない、向かうところ「敵なし」状態の高市早苗首相。そんな高市首相ならではの「恐怖人事」が続いている。 始まりは、圧勝した衆院選後に、議案の扱いなどを差配する衆院議院運営委員長の浜田靖一氏を外したことだった。自民と維新が衆参ともに少数与党だった昨年の臨時国会では、浜田氏が野党に譲歩する場面が多く、浜田氏に不満を持っていたとされる高市首相は