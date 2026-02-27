大谷翔平選手がnishikawaとの契約10周年を記念し、「nishikawa×大谷翔平選手オリジナルアイテム」等が当たる『大きな夢を見よう！キャンペーン2026』を開催。対象商品を購入した中から大谷選手の背番号にちなんで17人に大谷翔平オリジナルグッズなどがプレゼントされます。

公式YouTubeでは25日からスポンサー契約締結から10年目を迎える大谷選手のメモリアルムービーのメイキング映像を公開。

大谷選手が［エアー］シリーズと共に歩んだ10年間を振り返る内容になっています。動画からは、常に変化する身体に合わせて真剣なまなざしで枕の高さやマットレスの素材を調整する姿がうかがえます。

また、広告の撮影時、スタッフから「(大谷選手から)朝の感じが出てる」と要望通りであることを伝えると、大谷選手は「実際寝起きなんで」とスタッフの笑いを誘う和やかな場面の裏側も公開されていました。

また、コンディショニング対策を語る動画も公開され、眠れないときの対処法に「ある程度の寝る時間や時差を計算して、そこから逆算して(寝る時間)を決めるんですけど、あとは飲むドリンクだったりとか、それこそマットレスとか、環境を一定にすることで、なるべく眠りやすい環境を整えることが大事かなと思います」と回答。

料理についても妻・真美子さんが食卓を支えているようで、「もともとはしてましたけど、最近は結婚したからちょっと少なくなりましたね。ほとんど作ってもらえるので、それを美味しく食べています」と話しました。