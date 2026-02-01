16歳年下のパートナーを持つ俳優の真木よう子（43）が、パートナーとのスキンシップにおいて徹底しているという「独自のルール」を明かし、スタジオを驚かせた。

【映像】イケメンと話題・16歳年下の真木よう子のパートナー（27歳）

2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2の初回放送では、26歳差夫婦の密着VTRをきっかけに「年の差パートナーとの向き合い方」が話題に。真木は、27歳のパートナーである葛飾心さんとのコミュニケーションについて、大人の余裕とユーモアを感じさせるエピソードを披露した。

MCの峯岸みなみから、年下のパートナーへのアプローチ方法を問われると、真木は「一応、『同意かどうか』は聞きます。これから行う行為は同意？って」と、意外な「儀式」があることを告白。手を繋いだり、体に触れたりする際にも「これは大丈夫だよね？」とあえて確認を挟むという。

このあまりに直球なルールに、スタジオからは「生々しい！」「ちょっと！（笑）」とツッコミが続出。真木は笑いながらも、自身の立場や年齢差を考慮した上での「歩み寄り」であることを説明した。パートナーから「いつまでも恋人っぽくいたい」と言われた際も、「うん、そうだね」と相手の気持ちに寄り添い、時に母親のような包容力で、時に恋人のような陽気さで応えているという。